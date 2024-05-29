微软 Win11 Auto SR 自动超级分辨率功能非高通独占，但目前仅骁龙 X 平台适配

IT之家 5 月 29 日消息，微软自动超级分辨率（Auto Super Resolution）已于高通骁龙 X 电脑上无缝集成，并在部分由微软验证的游戏中默认开启，当然用户也可以手动开启。

高通发言人 Macey Davis 表示：自动超级分辨率功能是由微软开发的，这意味着从技术上讲，该功能并非骁龙 X Elite 平台独占，但目前该技术已经可以在此平台上运行。

实际上，全部“Copilot+ PC”电脑都支持运行微软自动超级分辨率技术，只是拥有 Hexagon NPU 的骁龙 X 平台的目前唯一支持这项技术的处理器平台。

可惜的是，目前我们还无法确定英特尔和 AMD 有哪些处理器可以使用这项技术，不过高通骁龙 X 处理器在 NPU 性能方面确实要远超英特尔和 AMD 处理器，所以等到英特尔和 AMD 为下一代 CPU 引入更快的 NPU 后应该就支持开启自动超级分辨率功能。

参考IT之家此前报道，英特尔 Lunar Lake 系列处理器将拥有 40% 的 NPU 性能提升，结合 GPU 的 AI 能力，可提供 105 TOPS 的算力规模，相当于是英特尔当前一代芯片的 3 倍之高。

微软已将默认支持 Auto SR 特性的游戏列入第三方 Windows ARM “游戏兼容性”收录网站，目前共有 12 款：

《七日杀》

《BeamNG.drive》

《无主之地 3》

《控制》

《黑暗之魂 3》

《战神》

《天国：拯救》

《生化危机 2 重制版》

《生化危机 3 重制版》

《只狼：影逝二度》

《狙击手：幽灵战士契约 2》

《巫师 3：狂猎》

据微软官方介绍，Auto SR 技术可自动降低游戏的渲染分辨率以提高帧率，使用复杂的 AI 技术提供增强的高分辨率画面，宣称可在维持画面效果的同时提升游戏帧率。

进入 设置 > 系统 > 显示 > 图形 选项，在“默认设置”下即可切换“自动超级分辨率”功能的开关。

启动支持自动 SR 的游戏时，会看到一条通知，确认自动 SR 处于活动状态。

参考资料：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。