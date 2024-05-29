广颖电通将参加 2024 台北电脑展，展出 PCIe Gen5 无缓固态硬盘 US85

IT之家 5 月 29 日消息，存储领域企业广颖电通（Silicon Power）昨日宣布将参加下月初举行的 2024 台北国际电脑展（COMPUTEX 2024）。

本次大展中，广颖电通将带来 4 款存储产品，其中最引入注目的无疑是采用 DRAM-less 无外置缓存方案的 PCIe Gen5 固态硬盘 US85。

广颖电通表示，US85 搭载 PCIe Gen5x4 传输接口，顺序读写性能达到 12000/10000 MB/s，至高 2TB 容量。

根据IT之家查询到的信息，目前在第三方消费级 PCIe Gen5 固态硬盘无缓主控方面，群联的 PS5031-E31T 已在去年发布，联芸的 MAP1802 也已于今年亮相行业展会，慧荣方面则规划了 SM2504XT。

广颖电通还将展示至高 8000CL38 规格的 XPOWER Storm DDR5 RGB 内存条。该内存采用流线型鳍片设计，提供 16GB、32GB 两种容量。

而在移动固态硬盘方面，广颖电通的新产品 MX10 传输速率达 1000 MB/s，支持苹果 MagSafe 磁吸。该移动固态硬盘还通过了军规级防摔测试，外戴保护套时拥有 IP54 防护等级。

最后，广颖电通也将展示 StudioPro CFexpress Type B 存储卡，该存储卡至高可选 1.6TB 容量，顺序读写速度达 1800/1650 MB/s，通过 VGP400 认证，支持 4K / 8K 录像和连拍。

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