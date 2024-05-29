雷蛇联动《蔚蓝档案》推出“喵之勇者”萌猫耳机礼盒，649 元

IT之家 5 月 29 日消息，雷蛇官方今日宣布推测与《蔚蓝档案》联动产品【喵之勇者】萌猫耳机礼盒，定价 649 元，将于 6 月 3 日 12:00 正式开售，限量 1000 份。
据介绍，这款礼盒中包括经典的雷蛇北海巨妖萌猫版 V2，还有一系列游戏周边，包括：
反光徽章（一套 4 个）；
游戏开发部亚克力板；
镭射贴纸；
礼包兑换卡：
好感度礼物雷蛇北海巨妖萌猫 V2 耳机 * 4
高级活动报告书 * 5
高级强化珠 * 10
信用积分 * 20W
雷蛇去年推出了新一代北海巨妖萌猫版 V2 系列头戴式耳机，售价 799 元起。IT之家附雷蛇北海巨妖萌猫版 V2 介绍如下：
RGB 幻彩猫耳加大 50%，支持 Cosplay 模式
采用 Razer Chroma 幻彩 RGB 技术，打造酷炫多变的个人风格
Razer HyperClear 灵晰技术心形指向麦克风，实现优秀的语音录入性能
40 毫米 TriForce 驱动单元，拥有清晰、强劲的音效
7.1 环绕声打造精准的声音定位，有效提升游戏中的感知度
响应式灯光效果，助你在直播中与观众实时互动
混合面料和人造皮革软垫，实现全天候的舒适度和绝佳的隔音效果
约 2 米 USB-A 有线连接，重约 325 克
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