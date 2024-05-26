洛图科技：Q1 中国蓝牙耳机线上销量 1757 万副，开放式耳机大幅增长 148%

IT之家 5 月 26 日消息，根据洛图科技报告显示，2024 年第一季度，中国蓝牙耳机线上监测市场的销量为 1757 万副，同比增长 15.0%；销额为 39.1 亿元，同比增长 16.0%。

IT之家附各类型耳机份额：

真无线 55%，同比增长 2%；

开放式 14%，同比增长 148%；

有线入耳 8%，同比没有变化；

蓝牙头戴 7%，同比增长 16%；

骨传导 6%，同比增长 12%；

颈挂 5%，同比下滑 15%；

有线头戴 4%，同比下滑 1%；

▲ 图源洛图科技

其中，OWS 开放式耳机在线上耳机市场的份额达到 14.4%，较去年同期增长了 7.7 个百分点，销量同比大幅增长 148%，是整体耳机市场的主要增量。

虽然 TWS 真无线耳机在线上市场的份额仍有半数以上，但市场进入存量替换阶段，份额下降了 7 个百分点，销量呈现缓涨，增幅仅有 2%，市场上甚至显现出 OWS 替换 TWS 的趋势。

洛图科技分析称：

到 2024 年 3 月，OWS 产品在 0-300 元耳机市场的渗透率达到 23%，为各价格段市场的最高。低端 OWS 开放式耳机并没有任何空气定向传音技术，只是一个喇叭扬声器。洛图科技认为，在 OWS 市场成熟稳定之后，该类产品将会被逐渐淘汰。 小米、韶音、漫步者、倍思、Sanag 等国内知名耳机厂商推出了中端 OWS 开放式耳机。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024 年 3 月，OWS 在 300-700 元的渗透率为 21%，该价位段将是国内品牌 OWS 产品的重点布局对象。 而 Bose、Sony、Beats、华为以及韶音等品牌重点布局在高端 OWS 市场，推动了 1000 + 元市场渗透率的提升。

参考

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