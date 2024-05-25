Bose 官方 618 狂促开启：QC Ultra 耳塞 1769 元、头戴式耳机 2769 元发车

Bose 官方 618 大促现已开始，Bose QC Ultra 耳机 / 耳塞、开放式耳机均值降好价：

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Bose QC 消噪耳机 Ultra

这款耳机支持沉浸空间音频，支持主动降噪，CustomTune 智能耳内音场调校技术可分析耳道，并根据不同耳道的形状对声音和主动消噪技术进行调整，完美呈现为你量耳打造的声音效果。

这款耳机净重 252g，续航可达 24 小时，支持蓝牙 5.3 连接，支持骁龙畅听技术。

IT之家附 QuietComfort 和 QuietComfort Ultra 以及老款型号的参数对比：

Bose QC 消噪耳塞 Ultra

这款耳机搭载了第二代高通 S5 音频平台，支持沉浸空间音频。

支持 CustomTune 智能耳内音场调校技术，可根据不同耳道结构实时优化耳内声场，对声音和主动式消噪技术进行调整，带来量耳定制的声音体验。

支持消噪模式、通透模式以及沉浸式音频模式（强劲消噪 + 沉浸空间音频）；配备 3×3 的柔软耳塞和稳固环组合，可根据不同耳朵选择贴合双耳进行调节。

单次续航 6 小时，搭配充电盒续航 24 小时。

以下是 Bose QuietComfort Ultra 消噪耳塞与老款型号的参数对比：

Bose Ultra 开放式耳机

Bose Ultra 耳机采用耳夹式设计，绕着耳廓，轻轻一扣即可使用，提供经典黑和晨雾白两种颜色可选。

Bose Ultra 耳机支持 OpenAudio 开放式音频技术，号称能实现“我戴耳机也能听到你”的效果，与周围的环境保持交流。

同时，该产品还支持沉浸空间音频技术。通过由 Bose SimpleSync 技术，可以将耳机与 Bose 家庭娱乐扬声器或 Bose 常规扬声器配对。

搭载第二代高通 S5 音频平台，支持 CD 品质无损音乐播放、超低时延游戏快感、带来更稳定的连接。

续航方面，全新 Bose Ultra 单次播放时长 7.5 小时（IT之家注：沉浸模式下续航时长 4.5 小时），单次待机时长 48 小时，搭配充电盒可再续 19.5 小时。

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