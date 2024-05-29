澳大利亚监管机构：TikTok 不存在明显违反隐私法的情形

IT之家 5 月 29 日消息，澳大利亚信息专员办公室（Office of the Australian Information Commissioner，以下简称 OAIC）发布《关于 TikTok 初步调查的声明》，称 TikTok 没有明显违反澳大利亚隐私法的行为，没有必要进一步展开调查。

OAIC 是澳大利亚司法部长管辖范围内的独立机构，主要负责隐私、信息自由和政府信息政策，包括开展调查、审查决定、处理投诉以及提供指导和建议。

2023 年底，OAIC 对 TikTok 启动初步调查，指控 TikTok 使用 Pixel 追踪工具收集包括网页浏览历史和个人信息在内的数据，并拼凑出电子邮件、电话号码和购物习惯等身份信息。

IT之家附声明全文翻译：

隐私专员 Carly Kind 说：

我的办公室已经结束了对 TikTok 的初步调查。初步调查的目的是确定是否有必要展开调查。从我收到的信息来看，并没有明显违反澳大利亚隐私法的情况，因此没有必要展开调查。

像 OAIC 这样的监管机构必须始终将其注意力和资源投向能产生最大影响的领域。遗憾的是，本案提出的问题并非 TikTok 独有，OAIC 的任何诉讼或调查都将在不确定的法律基础上进行。

Pixel 是包括 Cookie 在内的众多跟踪工具之一，它允许在互联网和社交媒体平台上对用户进行细粒度监控。这些跟踪工具中有许多都是有害的、侵入性的，而且会破坏网络隐私。

我们迫切需要改革《隐私法》。这是解决数字生态系统中最有害方面的最佳途径。

我们正在考虑下一步的措施，以解决追踪工具引发的更广泛的问题，这些工具在当今的网站上已变得司空见惯，重点是那些可能为敏感信息的传输提供便利的工具。我们还将发布信息，介绍各组织在其网站上配置和部署跟踪工具时必须考虑的关键隐私问题。