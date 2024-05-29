2500 页内部文件曝光，谷歌搜索引擎算法被指存在“撒谎”行为

IT之家 5 月 29 日消息，谷歌的搜索引擎算法或许是互联网上最具影响力的系统，决定着网站的生死存亡，也决定着网络内容的面貌。只是谷歌长期以来从未公开其算法，记者、研究人员和搜索引擎优化人员都在拼凑这个谜。

从事搜索引擎优化（SEO）工作十多年的兰德・菲什金（Rand Fishkin）透露，一位知情人士向他分享了 2500 页的文件，认为谷歌官方分享的搜索算法工作原理是个“谎言”。

这份 2500 页的文档都是技术性描述，菲什金和 iPullRank 的创始人迈克・金（Mike King）审查后认为文档是合法的，且披露了很多以前不为人知的信息。

而且重要的是文档中提及的内容，和谷歌发言人多年来的说法直接矛盾，包括否认子域在网站排名中被单独考虑等等。

泄露的文件涉及谷歌收集和使用何种数据、谷歌将哪些网站提升到选举等敏感话题的高度、谷歌如何处理小型网站等话题。菲什金和金称，文件中的一些信息似乎与谷歌代表的公开声明有冲突。

在 API 文档中，它还包含 2596 个模块，14014 个属性。不过，文档中并没有说明这些排名功能是如何加权的。它还包括网站可能受到的降权，其中包括与目标网站不匹配的链接、表明用户不满意的 SERP 信号、产品评论、位置、完全匹配域等。

金表示：“撒谎这个词很刺耳，但非常正确形容谷歌所宣称的搜索算法内容。”

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