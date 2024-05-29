三星 Galaxy Watch Ultra 手表通过认证，支持 10W 充电

IT之家 5 月 29 日消息，科技媒体 MySmartPrice 昨日报道，三星 Galaxy Watch Ultra 手表通过 TDRA 认证，型号为 SM-L705F，产品类型显示为 GSM 模块，表明该型号为蜂窝网络版本。

根据认证文件显示，三星 Galaxy Watch Ultra 手表将支持 10W（5V / 2A）充电，不过这显得有点奇怪，毕竟三星 Galaxy Watch 7 部分型号此前通过 FCC 认证，显示支持 15W 充电。

IT之家此前报道，这款手表在定位和价格方面都类似苹果 Apple Watch Ultra，主要用于高强度使用场景，新手表防水深度可达 100 米，号称非常适合潜水使用，预计售价“将比三星迄今为止宣布的所有手表都要高”，作为比较，苹果 Apple Watch Ultra 2 手表国行售价为 6499 元起。

此外，这款手表有望搭载经过改进的 Exynos W1000 处理器，配备 578mAh 电池，拥有至高 100 小时的电池续航，作为比较，此前的 Watch6 Classic 为 425mAh，Watch5 Pro 为 573mAh。

根据IT之家目前掌握到的情况，这款手表还有望配备血糖监控功能，支持检测皮肤温度，同时拥有可自定义功能的“操作按钮”，感兴趣的小伙伴可以查询下方相关阅读获取更多详情。

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