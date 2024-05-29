谷歌回应 YouTube 更新导致视频跳至片尾：提高平台稳定性，非遏制广告拦截器

IT之家 5 月 29 日消息，YouTube 用户过去几周反馈播放视频会自动跳转到片尾，主要受影响的是开启广告拦截器的用户。谷歌 YouTube 通过 9to5Google 媒体发布声明，澄清该调整只是改善平台整体性能和可靠性，和打击广告拦截器措施无关。

IT之家翻译谷歌 YouTube 官方声明内容如下：

广告拦截器违反了 YouTube 的服务条款，一段时间以来，我们一直在呼吁用户支持他们喜爱的创作者，允许在 YouTube 上播放广告，或尝试使用 YouTube Premium 获得无广告体验。 本次调整只是为了提高 YouTube 的性能和可靠性，不过可能导致的结果是使用广告拦截器的用户出现不理想的观看体验。

对此部分用户认为是谷歌调整 YouTube 稳定性的代码，不兼容广告拦截器从而导致自动跳转视频至片尾。不过，YouTube 并未明确证实这一点。

有趣的是，根据 9to5Google 的报道，至少有一位用户表示即使没有广告拦截器也会遇到这个问题。

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