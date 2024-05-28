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华硕推出 NUC 14 Performance 迷你主机：ROG NUC“兄弟型号”，可选 Ultra 7 / 9 + RTX 4060 / 4070

2024/5/28 16:33:12 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 28 日消息，华硕 NUC 14 Performance 迷你主机现已上线海外官网，基本为早前推出的 ROG NUC 去掉玩家国度品牌标志的版本。

▲ 左：华硕 NUC 14 Performance，右：ROG NUC

华硕 NUC 14 Performance 搭载与 ROG NUC 相同的核心配置：

处理器

  • 酷睿 Ultra 7 155H

  • 酷睿 Ultra 9 185H

独立显卡

  • 英伟达 RTX 4060 8GB

  • 英伟达 RTX 4070 8GB

该电脑提供包含雷电 4 与 2.5GbE 网口在内的下列接口组合：

IO 接口

NUC 14 Performance 三围 270 mm X 180 mm X 50 mm，重约 800 克，原装 330W 电源。

此外，华硕还将为 NUC 14 Performance 提供 24x7 技术支持、三年全球保修等服务。

IT之家附 ROG NUC 国行售价作为参考：

  • Ultra 7 155H / RTX 4060 / 16GB / 512GB：11999 元

  • Ultra 9 185H / RTX 4070 / 32GB / 1TB：14999 元

参考阅读：

华硕 ROG NUC 2024 国行版开售：可选 Ultra 7/9 + RTX 4060/4070，11999 元起

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关键词：华硕NUC迷你主机

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