华硕推出 NUC 14 Performance 迷你主机：ROG NUC“兄弟型号”，可选 Ultra 7 / 9 + RTX 4060 / 4070

IT之家 5 月 28 日消息，华硕 NUC 14 Performance 迷你主机现已上线海外官网，基本为早前推出的 ROG NUC 去掉玩家国度品牌标志的版本。

▲ 左：华硕 NUC 14 Performance，右：ROG NUC

华硕 NUC 14 Performance 搭载与 ROG NUC 相同的核心配置：

处理器

酷睿 Ultra 7 155H

酷睿 Ultra 9 185H

独立显卡

英伟达 RTX 4060 8GB

英伟达 RTX 4070 8GB

该电脑提供包含雷电 4 与 2.5GbE 网口在内的下列接口组合：

NUC 14 Performance 三围 270 mm X 180 mm X 50 mm，重约 800 克，原装 330W 电源。

此外，华硕还将为 NUC 14 Performance 提供 24x7 技术支持、三年全球保修等服务。

IT之家附 ROG NUC 国行售价作为参考：

Ultra 7 155H / RTX 4060 / 16GB / 512GB：11999 元

Ultra 9 185H / RTX 4070 / 32GB / 1TB：14999 元

参考阅读：

《华硕 ROG NUC 2024 国行版开售：可选 Ultra 7/9 + RTX 4060/4070，11999 元起》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。