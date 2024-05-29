七彩虹宣布参加 2024 台北电脑展，将推出 Neptune 多合一开放式水冷整机

IT之家 5 月 29 日消息，七彩虹今日宣布将参加即将举行的 2024 台北国际电脑展（COMPUTEX 2024）。

本次展会上七彩虹将扩展其两大高端产品线 Vulcan 和 Neptune，带来多款重量级新品。

Neptune

在 Neptune 产品线上，七彩虹将推出 Neptune Series PC 水冷整机方案。

该方案是一个开放式的主板机箱水冷多合一平台，内置 iGame Z790D5 Neptune i92T 主板。这块主板整体隐藏在金属盖板之下，外部仅保留必要接口。

iGame Z790D5 Neptune i92T 主板的 CPU 插槽和周围区域覆盖有水冷头，冷排同机箱连为一体，位于主板右侧后方。

Neptune Series PC 搭载转接竖装的 Neptune 水冷显卡，定制模块化显卡冷排则位于主板右侧前方。

七彩虹为该整机提供了预装英特尔酷睿 i9 处理器和 2TB 固态硬盘的完整版本和不含这两项的准系统版本。

Vulcan

七彩虹此次还将发布 Vulcan 全家桶，IT之家整理如下：

重出江湖的“火神”系列主板 iGame Z790D5 Vulcan；

至高 7200 MT/s，单条容量 16/32GB 的 Vulcan RGB DDR5 内存条；

支持 E-ATX 规格主板的黑色 Vulcan 机箱；

支持 PCIe Gen5 CEM 标准的 1000W 全模组 Vulcan 电源；

采用 Asetek 水泵方案的 Vulcan 系列一体式 CPU 水冷；

75% 配列，框架、掌托、键帽全金属设计的 Vulcan 电竞键盘。

七彩虹同时表示，已开始为下一代英特尔酷睿处理器开发高端 Vulcan 主板。

除这两大系列产品外，七彩虹也将为 iGame GeForce RTX 4090 Vulcan LAB 显卡推出水冷解决方案，通过纯铜冷头进一步提升这张旗舰显卡的性能释放。

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