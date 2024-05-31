七彩虹 USB 旗舰音乐解码器 CDA-M2 Titanium 首销：双 DAC、钛合金机身，1599 元

IT之家 5 月 31 日消息，七彩虹旗下旗舰 USB 便携音频解码器 CDA-M2 Titanium 目前已经在京东开售，这款解码器主打“双 DAC + 双独立运放 + 3.5/4.4 输出”，售价为 1599 元。

据介绍，该解码器外壳选取 TA15 航空级钛合金金属，每一颗固定螺丝据称也采用钛金属材料定制而成。号称拥有“无磁性、抗射频”特点，可令解码器“不仅具备强韧坚固的外表强度，更有高散热与低导电特性”。

此外，该解码器配备 OLED 屏显，配备“操作按钮”，支持切换增益模式、声道平衡、滤波模式、游戏模式，以及 S / PDIF 同轴输出等功能。

规格方面，这款解码器内置两颗 Cirrus Logic 旗舰级 DAC CS43198 与全新双独立运放 XR2001，搭载第二代 JitterKiller 飞秒时钟技术，采用 6 层沉金工艺 PCB，数字与模拟电路独立供电，具备 3.5 单端 / 4.4 平衡两路耳机输出，同时拥有 High / Low 高低两档增益，分别为耳机 / 耳塞优化输出，玩家通过可视化操作调整增益模式。

官方同时提到，M2 Titanium 可开启 UAC1.0 游戏模式，该模式可兼容 Switch、PS5 等游戏主机，可充当游戏主机高音质音频解码器使用。

IT之家整理解码器参数信息如下：

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