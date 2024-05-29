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LG Display 展示与波音、LIG Nex1 联合开发的飞机智能客舱 OLED 面板，年内开始地面和飞行测试

2024/5/29 19:51:27 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 29 日消息，LG Display 在德国汉堡举行的 2024 飞机内饰博览会（AIX）上展示了与波音 EnCore Interiors、LIG Nex1 联合开发的智能客舱技术。

  • 飞机出入口处的大型 55 英寸 OLED 面板

  • 贴合天花板曲线的弧形 OLED 面板

  • 机舱隔板间的 30 英寸透明 OLED 面板

  • 机组厨房的 27 英寸 OLED 面板

据介绍，上述 OLED 面板可显示机长信息、机上免税产品销售、天气状况及航空公司品牌等画面；与 LCD 相比，OLED 面板重量更轻，可以提高航空公司的成本效益。

LG Display 负责开发用于飞机的 OLED 面板，确保其拥有比普通 OLED 面板更高的可靠性和安全性；LIG Nex1 负责开发可连接到机舱娱乐网络的系统，以及用于操作 OLED 面板系统的软件和硬件。

IT之家注意到，配备智能客舱技术的波音新技术测试飞机 EcoDemonstrator 将于年内开始地面和飞行测试。

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关键词：LG DisplayOLED

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