LG Display 展示与波音、LIG Nex1 联合开发的飞机智能客舱 OLED 面板，年内开始地面和飞行测试

IT之家 5 月 29 日消息，LG Display 在德国汉堡举行的 2024 飞机内饰博览会（AIX）上展示了与波音 EnCore Interiors、LIG Nex1 联合开发的智能客舱技术。

飞机出入口处的大型 55 英寸 OLED 面板

贴合天花板曲线的弧形 OLED 面板

机舱隔板间的 30 英寸透明 OLED 面板

机组厨房的 27 英寸 OLED 面板

据介绍，上述 OLED 面板可显示机长信息、机上免税产品销售、天气状况及航空公司品牌等画面；与 LCD 相比，OLED 面板重量更轻，可以提高航空公司的成本效益。

LG Display 负责开发用于飞机的 OLED 面板，确保其拥有比普通 OLED 面板更高的可靠性和安全性；LIG Nex1 负责开发可连接到机舱娱乐网络的系统，以及用于操作 OLED 面板系统的软件和硬件。

IT之家注意到，配备智能客舱技术的波音新技术测试飞机 EcoDemonstrator 将于年内开始地面和飞行测试。

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