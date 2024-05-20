三星演示 OLEDoS 屏幕：1.03 英寸、3500ppi，用于 XR 头显

IT之家 5 月 20 日消息，三星出席 5 月 14-16 日举办的 2024 年信息显示协会（SID）活动，展示了多种类型的微型屏幕（microdisplays），其中包括用于 XR 头显的 OLEDoS 屏幕，用于步枪瞄准镜等军事用途的 OLED 屏幕，以及可以测试 OLED 屏幕耐用性的机器人。

OLEDoS 屏幕

该公司在活动中展示了用于扩展现实（XR）设备的 RGB OLEDoS（硅基 OLED）面板。它是由三星显示器去年收购的 eMagin 公司制造的。

本次展示的是一块 1.03 英寸 RGB OLED 面板，像素密度为 3500ppi，适用于 AR、VR 和 XR 头显，并使用新型精细硅掩模（FSM） 制成。

IT之家注：FSM 能够实现比传统精细金属掩模 (FMM) 更密集的像素，是利用半导体光刻工艺通过微孔制造出来的。

测试 OLED 折叠面板机器人

该公司还设计了一款可以测试 OLED 面板耐用性的机器人。它是由 OLED 生产线中使用的机器人改造而来。

这个机器人可以在装满水的水箱中摇动一块 7.6 英寸可折叠 OLED 面板，撒上胡椒粉和盐，用铁擦洗器擦洗，然后在上面倒上钢珠。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。