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首页 > 数码之家>智能手表

三星宣布 Galaxy AI 功能将上线 One UI 6 Watch 手表系统，6 月开启测试

2024/5/29 22:09:40 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 29 日消息，三星今晚宣布将把 Galaxy AI 功能引入 One UI 6 Watch 系统与下一代 Galaxy Watch 智能手表。

据介绍，Galaxy AI 将与三星健康结合，带来下列全新的健康功能。

Energy Score 功能

全新的 Energy Score 功能可帮助用户综合分析个人健康指标：

  • 平均睡眠时间

  • 睡眠时间一致性

  • 入睡 / 起床时间一致性

  • 睡眠时长

  • 前一天的活动量

  • 睡眠心率

  • 心率变异性

Wellness Tips 功能

而 Wellness Tips 功能则会根据用户希望实现的具体目标提供见解、激励性提示和指导。

此外，三星称其正在增强 AI 睡眠算法，提供更多睡眠洞察信息：除了之前支持的打鼾时间、血氧水平和睡眠周期等指标外，还新增睡眠中的运动、睡眠潜伏期、睡眠中的心率和呼吸频率。

全新的健身功能增加新的有氧阈值（AT）/ 无氧阈值（AnT）心率区指标，自行车运动只需 10 分钟就能轻松计算出功能阈值功率（FTP）；在跑步或骑自行车时，使用 Race 功能可以比较当前和过去在相同路线上的表现。

三星宣布上述功能将随 One UI 6 Watch 来到今年晚些时候发布的下一代 Galaxy Watch 手表。今年 6 月起，部分美国与韩国的用户可以加入 One UI 6 Watch 系统的测试计划。

IT之家附测试计划手表型号如下：

  • Galaxy Watch4

  • Galaxy Watch4 Classic

  • Galaxy Watch5

  • Galaxy Watch5 Pro

  • Galaxy Watch6

  • Galaxy Watch6 Classic

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关键词：Galaxy WatchOneUIGalaxy AI三星手表

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