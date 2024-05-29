苹果 Beats Solo Buds 真无线耳机将于 6 月 20 日上市，售价 699 元

IT之家 5 月 29 日消息，继 4 月底发布之后，官方今日宣布全新 Beats Solo Buds 真无线耳机将于 6 月 18 日开始接受预订，并将于两天后的 6 月 20 日正式上市。

Beats Solo Buds 采用 Beats 迄今最小巧的外形，拥有符合人体工学设计的声学管嘴和激光切割的通风孔，提升了音频性能，同时舒缓气压，令佩戴舒适感再度升级。Solo Buds 提供四种耳塞套尺寸 (XS、S、M 和 L) 稳固贴合各种耳形，优化了舒适度和降噪效果，确保卓越的聆听感受。每只耳塞均由双层传感器驱动，旨在最大限度地减少整个频响曲线范围内的微失真，打造高保真音效，重现清晰细腻的声音。

Solo Buds 每只耳塞都配有定制的麦克风，采用先进的降噪算法，提供出色的通话音质。搭载 1 类蓝牙技术，覆盖范围更广，信号丢失更少，使得连接性能更稳定。同时耳机提供可自定义功能，通过“b”键按钮可控制音乐播放、接听电话或激活语音助手。还可以在 iOS 设置或 Beats App 中设定多功能“b”键操作来控制音量。

Solo Buds 是 Beats 有史以来入耳式耳机中耳机本体电池续航最长的产品，能提供 18 小时全天候播放。需要充电时，将耳机放入充电盒中，同时连接 USB-C 充电线。如在外出时需要充电，可以直接通过手机、平板或笔记本电脑为耳机充电。它还支持 Fast Fuel 闪充技术，充电 5 分钟可获得持续使用 1 小时的电量。

Solo Buds 拥有四款高级配色，分别是哑光黑、风云灰、极光紫和晶透红，售价为人民币 699 元。

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