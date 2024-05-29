52mm 加厚冷排，HYTE 推出 THICC Q80 Trio 与 P60 Duo 一体式水冷散热器

IT之家 5 月 29 日消息，继去年推出 THICC Q60 一体式水冷散热器后，HYTE 本次又发布了两款 AIO 新品，维持 52mm 加厚冷排设定。

THICC Q80 Trio

THICC Q80 Trio 水冷散热器搭载 360mm 长度、52mm 厚度的 THICC Ginormous 冷排，并采用鳍片覆盖增加 50%、改进水路的第二代冷头。

此外，Q80 Trio 维持了前代标志性的 5 英寸 IPS 屏幕设计，并在屏幕背后安放了 42 颗 RGB 阵列灯，提供黑色与熊猫色两种颜色可选。

THICC P60 Duo

THICC P60 Duo 与去年推出的 Q60 采用近似的设计，将 5 英寸屏幕更换为 RGB 灯效，提供黑色与熊猫色两种颜色可选。

THICC FP12 Duo & Trio

HYTE 同期推出 THICC FP12 Duo & Trio 风扇，厚度 32mm 并采用独特的一体式边框设计，可提供 105.8 CFM 风量与 8.14 mm-H2O 静压，同样提供黑色与熊猫色两种颜色可选。

IT之家注意到，HYTE 官网尚未公布上述新品的具体售价信息；Q80 Trio 与 FP12 风扇将于今年 8 月开售，P60 Duo 今年 9 月开售。

参考阅读：

《HYTE 推出一体式液冷散热器 THICC Q60：自带 5 英寸显示屏，299.99 美元》

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