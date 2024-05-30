微软 Win10 22H2 发布可选更新 19045.4474，修复窗口显示问题等

IT之家 5 月 30 日消息，微软今天面向 Windows 10 22H2 版本，发布了 KB5037849 非安全可选更新，用户安装后版本号升至 Build 19045.4474。

IT之家附上 Windows 10 Build 19045.4474 主要内容如下：

亮点：

此更新修复了窗口显示问题：标题栏没有内容，也没有客户端区域。使用某些应用程序共享屏幕时会出现这种情况。

此更新修复了影响 USB 控制器上“共享”按钮可能无法与 Game Bar 一起使用。

改进：

修复影响 Microsoft Entra ID 帐户的问题。

修复从域中删除服务器后影响服务器的问题。Get-LocalGroupMember cmdlet 会返回异常。如果本地组包含域成员，就会出现这种情况。

修复 Windows Presentation Foundation (WPF) 应用程序停止响应的问题。

修复 IPP-over-USB 打印机删除后，控制面板中仍显示但不可用的状态。

修复在虚拟环境中使用 TWAIN 驱动程序，可能会停止响应的问题。

更新了某些移动运营商的国家和运营商设置资产（COSA）配置文件。

修复了关闭或重新启动系统之后，统一写入过滤器 (UWF) Windows 管理工具 (WMI) API 调用会产生拒绝访问异常。

Windows 10 维护堆栈更新 (KB5037995) - 19045.4467

此更新对服务堆栈进行了质量改进，服务堆栈是安装 Windows 更新的组件。服务堆栈更新 (SSU) 可确保您拥有稳健可靠的服务堆栈，从而使您的设备能够接收和安装 Microsoft 更新。

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