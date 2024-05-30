Win11 24H2 用户反馈遇到 PcaWallpaperAppDetect 错误，删除计划任务可修复

IT之家 5 月 30 日消息，全球不少升级到 Windows 11 24H2 预览版更新的用户反馈，系统跳出 PcaWallpaperAppDetect 错误。

IT之家附上错误消息如下：

Error in C:\WINDOWS\system32\PcaSvc.dll Missing entry: PcaWallpaperAppDetect

在微软支持论坛上，不少升级到 Windows 11 24H2 的用户反馈遇到这个问题：

我在多台运行 24H2（Release Preview Ring）的电脑上都发现了这个问题，但这个问题是随机出现的，通常情况下是从睡眠模式唤醒，或者登录之后出现的。

我升级到 24h2 的两台电脑上也随机出现了同样的错误。

我安装的所有 24H2 都出现了这种情况。我认为这没什么好担心的，这只是微软漏掉的一个错误，希望很快就能修复。

根据 Windows Insider Dypsis 的说法，该错误是由任务调度程序中的 PcaWallpaperAppDetect 任务触发的，删除该任务就能修复该错误。

PcaWallpaperAppDetect 任务可在以下路径中找到：

Task Scheduler Library\Microsoft\Windows\Application Experience

至于为何会出现这个任务目前没有定论，有人认为是 PowerToys，不过有用户反馈在没有安装 PowerToys 的情况下，同样也会出现该任务。

删除 PcaWallpaperAppDetect 任务可以修复错误，而不会影响任何与操作系统相关的重要操作。

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