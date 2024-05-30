《使命召唤：黑色行动 6》游戏版本和跨世代计划曝光

IT之家 5 月 30 日消息，数据分析人员 @BobNetworkUK 今天发布推文，发现了《使命召唤：黑色行动 6》游戏会包含 Cross-Gen Bundle、Standard 和 Vault 三个版本。

本次曝光的图片再次表明《使命召唤：黑色行动 6》会推出跨世代版本，除了次世代主机，它也会登陆上世代的 Xbox One 和 PS4 主机。

IT之家5 月 25 日报道，相关截图还得到了外媒 Insider Gaming 的证实，该媒体声称《使命召唤 21：黑色行动 6》“的确将推出 Xbox One 和 PS4 版本”。

该推文中还分享了上述三个版本的相关宣传图片，IT之家附上相关截图如下：

Vault 版本中，Gobblegums“糖果”将回归：

IT之家昨日报道，微软正式确认备受期待的《使命召唤》新作《使命召唤：黑色行动 6》将加入 XBOX Game Pass 首发阵容。

有关《使命召唤：黑色行动 6》的更多细节将在 6 月 9 日微软夏季发布会后的特别直播活动中公布。届时，发布会还将带来新款《战争机器》以及下一代《毁灭战士》的消息。此外，《微软飞行模拟 2024》、《Avowed》和《Indiana Jones and the Great Circle》等游戏的发售日期也将公布。

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