微软开发者成功在任天堂 NES 主机上移植运行 .NET

IT之家 5 月 30 日消息，微软开发者官方 YouTube 账号于 2 天前分享了一段视频，乔恩・佩珀斯（Jon Peppers）在任天堂 NES 游戏主机上演示移植运行 .NET。

任天堂 NES 游戏主机也称“红白机”，配备时钟频率为 1.78 MHz 的 8 位 CPU，主存储器和显示内存为 2KB，可以处理最大容量为 512 Kilobytes 的游戏卡带。

这样的配置在当时是非常强悍的，不过放在现在，很难运行安卓 / iOS 应用程序，毕竟目前主流应用程序在 55-206MB 之间，大大超出了 NES 的处理能力。

佩珀斯表示本次尝试移植，主要是学习如何将 MSIL 转换为 6502 程序集、API 设计和 .NET 开发经验，以及最重要的“Nerd Flex”。IT之家附上视频如下：

在成功移植之后，.NET on NES 不能玩任何游戏，主要是运行 Hello World 和其他简单的演示程序，但该项目依然很酷。

佩珀斯为了能够在 NES 有限的硬件上运行 .NET，精简了 .NET 多个组件，并修改了大量代码改善兼容性。

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