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微软 Win11 24H2 将部署新措施：用户通过 SMB 访问 NAS 设备可能会失败

2024/5/30 10:02:05 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 30 日消息，微软在 Windows 11 24H2 Release Preview 预览版中引入了新的安全措施，在磁盘映射到第三方网络附加存储（NAS）设备时可能导致 0xc000a000 等相关错误

微软在 Windows 11 24H2 更新中强制使用 SMB 签名、禁用访客回退等措施，如果第三方设备不支持签名，IT之家附上可能出现的错误如下：

  • 0xc000a000

  • -1073700864

  • STATUS_INVALID_SIGNATURE（无效签名状态）

  • 加密签名无效

如果第三方要求访客访问，可能会出现错误：

  • 您无法访问该共享文件夹，因为您所在组织的安全策略禁止未经身份验证的访客访问。这些策略有助于保护你的电脑免受网络上不安全或恶意设备的攻击

  • 0x80070035

  • 0x800704f8

  • 未找到网络路径

  • 发生系统错误 3227320323

微软建议用户按照安全顺序执行这些步骤：

  • 参考 NAS 供应商的说明，在设备管理软件中启用 SMB 签名（如果支持）。

  • 与步骤 1 类似，请参阅 NAS 供应商关于在管理软件中禁用访客访问的说明。

  • 在 NAS 上设置用户名和密码验证，以确保安全访问。

  • 如果无法启用签名、禁用访客访问或使用用户名和密码，请考虑将 NAS 固件升级到兼容版本。

  • 如果升级固件无法解决问题，您可能需要将 NAS 更换为支持所需安全功能的型号。

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关键词：Win11微软

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