微软 Win11 24H2 将部署新措施：用户通过 SMB 访问 NAS 设备可能会失败

IT之家 5 月 30 日消息，微软在 Windows 11 24H2 Release Preview 预览版中引入了新的安全措施，在磁盘映射到第三方网络附加存储（NAS）设备时可能导致 0xc000a000 等相关错误。
微软在 Windows 11 24H2 更新中强制使用 SMB 签名、禁用访客回退等措施，如果第三方设备不支持签名，IT之家附上可能出现的错误如下：
0xc000a000
-1073700864
STATUS_INVALID_SIGNATURE（无效签名状态）
加密签名无效
如果第三方要求访客访问，可能会出现错误：
您无法访问该共享文件夹，因为您所在组织的安全策略禁止未经身份验证的访客访问。这些策略有助于保护你的电脑免受网络上不安全或恶意设备的攻击
0x80070035
0x800704f8
未找到网络路径
发生系统错误 3227320323
微软建议用户按照安全顺序执行这些步骤：
参考 NAS 供应商的说明，在设备管理软件中启用 SMB 签名（如果支持）。
与步骤 1 类似，请参阅 NAS 供应商关于在管理软件中禁用访客访问的说明。
在 NAS 上设置用户名和密码验证，以确保安全访问。
如果无法启用签名、禁用访客访问或使用用户名和密码，请考虑将 NAS 固件升级到兼容版本。
如果升级固件无法解决问题，您可能需要将 NAS 更换为支持所需安全功能的型号。
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