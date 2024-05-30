苹果如何测试 iPhone 防水等耐用性？MKBHD 新视频带你揭秘

IT之家 5 月 30 日消息，你想要了解苹果公司是如何测试 iPhone 的防尘、防水、防摔等性能的吗？苹果公司邀请 MKBHD 频道主播马克斯・布朗利（Marques Brownlee），参观了配备定制耐用性测试机器的特殊实验室。

布朗利昨日分享了一系列视频，并和苹果公司的硬件主管 John Ternus 进行了交谈，讲述了苹果公司如何测试 IP（防尘 / 防水）等级、抗摔性、抗震性等手机要求。

正如视频中所展示的，苹果特殊实验室内配备了非常精细的机器，可对每项指标进行彻底测试。例如，其中一项进水测试使用了 13 股水流，同时几乎 360 度旋转，从各个角度冲击 iPhone。

布朗利表示苹果公司内部制定了严苛的耐用性测试，其中有一整个房间专门用于防水 / 防尘，而且针对防水测试，苹果进行了 4 个级别的测试：

1 级：模拟雨水的滴水盘，没有真正的压力。IPX4

2 级：从任何角度持续低压喷射。IPX5

3 级：如消防水带一般的高压喷射。IPX6

4 级：将手机锁定在水下 + 增加压力以长时间模拟深度。IPX8

IT之家附上其它相关测试视频如下：

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