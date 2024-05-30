Pencil+iPad 迸发无限创意，苹果新视频展示 iPad 创造的虚拟世界

IT之家 5 月 30 日消息，苹果官方 YouTube 频道今天分享了一段名为“Worlds Made on iPad”的全新宣传视频，声称视频中内容都是插画家使用 Apple Pencil Pro，在 M4 iPad Pro 上创作出来的。

IT之家翻译苹果公司的视频介绍如下：

一段由不同动画师使用搭载 M4 芯片的 iPad Pro 和全新 Apple Pencil Pro 演绎的绿幕镜头。 广告的背景音乐是比利・莱莫斯（Billy Lemos）的歌曲《Concentrate》，由杜阿・萨利赫（Dua Saleh）演唱。

苹果公司还分享了一段制作幕后花絮：

苹果于 5 月初发布全新 iPad Pro，采用新设计、突破性的新显示屏、磅礴的性能和出色的配件。

设计方面，全新 iPad Pro 同样拥有 11 英寸和 13 英寸两种尺寸，提供银色和深空灰两款配色，外壳亦是由 100% 再生铝制成。

其中，11 英寸的厚度为 5.3mm，重量为 445g，13 英寸的厚度为 5.1mm，重量为 580g。

性能方面，全新 iPad Pro 搭载 M4 芯片，这出乎不少人意料，意味着直接跳过 M3。

M4 基于第二代 3nm 工艺打造，总计集成 280 亿只晶体管，配备全新显示引擎。

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