一加 Ace 3 Pro 手机通过 3C 认证：支持 100W 快充，有望 7 月底发布

IT之家 5 月 30 日消息，日前，一款设备型号为“PJX110”的 OPPO 旗下新机通过国内 3C 认证，预计为一加 Ace 3 Pro。

认证信息显示，这款新机配备 VCBAOBCH 电源适配器，具体功率如下：

输入 1：100-130V ~ 50/60Hz，2.5A；

输出 1：5VDC 2A 或 5-11VDC 7.3A （MAX）;

输入 2：200-240V ~ 50/60Hz，2.5A；

输出 2：5VDC 2A 或 5-11VDC 9.1A （MAX）。

根据博主 @数码闲聊站 最新爆料，一加骁龙 8 Gen 3 新机提供金属中框、0916 X 轴马达、立体声双扬、多功能 NFC、红外遥控、超薄光学指纹。

此前消息显示，一加骁龙 8 Gen 3 新机暂定 7 月底发布，可选白色陶瓷 / 亮银玻璃 / 素皮三款机身，采用 1.5K 曲屏 + 金属中框，家族式设计有望更改。此外，该机的屏幕尺寸为 6.78 英寸，有望采用前置 16MP 摄像头、后置 50MP“大底主摄”+ 8MP + 2MP。

关于一加 Ace 3 Pro 手机的具体发布时间，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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