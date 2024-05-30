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小米 Redmi Pad Pro 5G 平板开售：12.1 英寸护眼大屏，1999 元起

2024/5/30 10:26:22 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 星痕永至 的线索投递！

IT之家 5 月 30 日消息，小米今日宣布，Redmi Pad Pro 5G 平板现已全渠道开售，6GB+128GB 售价 1999 元，8GB+256GB 售价 2399 元。

关于 Redmi Pad Pro 的主要配置，IT之家此前进行了详细报道，新产品的主要变化是增加了 5G 网络，支持双卡双 5G、畅想通话、数据与短信功能

Redmi Pad Pro 平板电脑于今年 4 月发布，6GB + 128GB 定价 1499 元，8GB + 128GB 首发价 1599 元（正价 1699 元），8GB + 256GB 首发价 1799 元（正价 1899 元）。

该平板搭载骁龙 7s Gen2 处理器，配有 10000mAh 电池，支持 33W 快充及反向充电功能，拥有三种内存版本，出厂预装小米澎湃 HyperOS 系统，支持 5G 网络共享、无线副屏、键鼠共享等生态互联功能，定价 1499 元起。

该平板提供三款配色，分别为浅湾蓝、烟青绿以及深灰色，搭载 12.1 英寸 2.5K+120Hz LCD 屏，亮度 600 尼特，多档可变刷新率，获得中国质量认证中心视觉健康友好度 S++ 认证、三重莱茵护眼认证等。

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关键词：Redmi Pad Pro小米平板

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