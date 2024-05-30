松下 LUMIX S9 全画幅微单相机上架：20-60mm 镜头套装 11599 元

IT之家 5 月 30 日消息，松下上周四推出了旗下最小巧的全画幅 L 卡口微单相机 LUMIX S9 ，国行价格 10999 元，但目前上架的仅有一款 20-60mm F3.5-5.6 套机，定价 11599 元。

这款套装将于 6 月 2 日 12 点正式开卖，货量较少。此外，松下还表示会为 6 月 30 日前注册的用户赠送手柄和 R26 镜头。

LUMIX S9 相机是 LUMIX S 系列中首次采用紧凑型设计，可选 5 款配色，其中机械灰银配色为限定色。

据介绍，LUMIX S9 是松下迄今为止最小的全画幅 L 卡口相机，体积甚至小于富士胶片 X100VI 而接近索尼 A7C II。

此外，LUMIX S9 机身上还配备了全新的“LUT”专用按钮，可以让用户轻松调用应用程序中的各种色彩配置文件（IT之家注：LUT，可以将其理解为一种高级滤镜），包括用户自己创建的风格和应用程序提供的预设。

LUMIX S9 没有取景器，提供可翻转的屏幕。此外，由于机身轻薄化，S9 去掉了 Lumix S5 II 的散热风扇，未来使用中需关注相机是否会出现过热问题。

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