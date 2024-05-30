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陶瓷钨原声振膜 + 55dB 降噪：vivo TWS 4 真无线耳机 289 元发车

2024/5/30 11:02:33 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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vivo TWS 4 真无线耳机上市于 3 月 26 日，陶瓷钨原声振膜、55dB 多模式深海降噪，发售价为 399 元。

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据介绍，vivo TWS 4 系列耳机采用蓝牙 5.4 技术，配备陶瓷钨原声振膜，配备 3 麦克风 AI 通话降噪，信噪比 110dB，全链路总谐波失真加噪声 0.002%，支持 55dB 多模式深海降噪（5000Hz 降噪宽度，号称可过滤小孩尖叫），拥有 44ms 全链路低延迟，Hi-Fi 版支持 aptX Lossless 音频编码

续航方面，vivo TWS 4 系列耳机续航 11 小时，配备充电盒综合续航 45 小时，支持充电 10 分钟听歌 5 小时。

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关键词：vivo耳机

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