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微软新研究：利用 AI 保留布局和设计下，将不可编辑的 PDF 文件转换为可编辑文档

2024/5/30 8:56:50 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 30 日消息，根据微软最新发表的研究论文，利用人工智能技术，可以实现保留原始布局和设计的情况下，将不可编辑的 PDF 文件转换为可编辑文档。

当前市场上固然有不少工具，可以将不可编辑的 PDF 文件转换为可编辑文档，但转换之后很难保留原始布局。

微软最新论文名称为《从不可编辑文档生成可编辑文档的方法和系统》，利用人工智能保留字体、颜色、布局和不同格式图像等视觉元素。

IT之家简要介绍下该系统的操作步骤，该系统先查看不可编辑的文档，找出各种元素（如文本、图像和表格）的排列方式，并使用边界框确定这些元素的位置和大小。

系统可识别不可编辑文档中文本使用的字体，然后使用人工智能模型，根据原始文档中使用的颜色选择配色方案。

系统会使用确定的布局、字体和配色方案创建一个新的可编辑文档。新文档保持了原始不可编辑文档的外观和感觉，但允许编辑。

该技术可将不可编辑的 PDF 文件转换为可编辑的文件，同时保留其原始元素，还可调整其大小，并保持所有内容完好无损。

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关键词：微软AIPDF

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