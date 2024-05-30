京雄高速（河北）开放自动驾驶测试：108 公里自动驾驶专用车道，5G 专网覆盖

IT之家 5 月 30 日消息，IT之家从河北高速官方公众号获悉，京雄高速（河北）开放自动驾驶测试示范项目 5 月 29 日在河北雄安新区启动。

京雄高速于 2023 年 12 月 28 日全线通车，是连接北京和雄安新区的重要通道。从北京西南五环驾车出发，1 小时内就可直达雄安新区。京雄高速作为我国示范性的“智慧公路”，全线实现 5G 专网全覆盖。

目前京雄高速主线上已规划了共 108 公里的自动驾驶专用车道，并部署了配套的智能感知和通讯设备，实现了对高速道路的全程监管和控制，已具备开展自动驾驶测试的基础。

河北高速公路集团有限公司总工程师张宏君表示，“我们期望该项目的开展，既能支持自动驾驶在高速公路开展实地测试，也能进一步探索自动驾驶技术加持下高速公路新的经营和管控模式。”

清华大学自动化系教授、博士生导师姚丹亚表示，项目将包括三部分内容：

第一部分为科学论证、整体策划；

第二部分的重点在于完善道路安全设施；

第三部分会选取不同级别的自动驾驶测试车辆开展示范性测试和展示。

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