小马智行在北京首批获准开展自动驾驶卡车编队行驶测试，至多六车同行

IT之家 5 月 23 日消息，近日，小马智行在北京首批获准开展自动驾驶卡车编队行驶测试，这是去年 11 月获得广州首个自动驾驶卡车编队行驶测试牌照后，小马智行获得的又一编队自动驾驶测试许可。

▲ 图源小马智行公众号，下同

IT之家从官方获悉，小马智行将在京津塘高速等路段进行“1+N”编队自动驾驶测试，为大宗商品规模化自动驾驶货运服务提供支持，管理细则支持企业探索一辆领航车加至多五辆跟随车（“1+5”）编队模式。

按照相关管理细则规定，目前小马智行的自动驾驶卡车编队前后车主驾驶位均需设安全员，后续政策将逐步有序推进编队后车从“主驾无人”到“车内无人”进程。

此外，随着京津塘高速河北段开启智能网联汽车道路测试与示范应用，以及京津塘高速全路段自动驾驶货运服务跨域认可，京津塘高速可实现全路段自动驾驶货运服务。

IT之家从公开资料获悉，2021 年 7 月，小马智行取得了北京自动驾驶卡车测试通知书与高速公路测试通知书，并于 2021 年 12 月完成国内自动驾驶卡车公开高速公路首测。小马智行与中国外运于 2021 年 12 月达成战略合作，并成立合资公司青骓物流。2023 年 9 月，小马智行首家获准在北京开启智能网联重型卡车示范应用。

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