特斯拉 FSD 即将在中国落地？内部测试迹象显现

IT之家 5 月 29 日消息，特斯拉似乎正进一步推进其 FSD 系统在中国的落地进程。据悉，在最近的一次软件更新后，有特斯拉中国员工的车载系统中出现了相关字样。

早在四月底，就有消息称特斯拉已经获得了中国有关部门对 FSD 系统的初步批准。近日，一位特斯拉中国员工证实，其车辆的软件更新后，屏幕上出现了“员工 FSD Beta 版计划：已注册”的字样，该员工通过截图向特斯拉粉丝 Chris Zheng 分享了这一信息。需要指出的是，虽然显示已注册，但该员工的车辆目前尚无法启用任何 FSD 功能。

IT之家注意到，除了“员工 FSD Beta 版计划”之外，该截图还表明这辆车参与了多个内部测试计划。例如，截图中还显示了“员工 Wave 1 计划：已注册”的字样。

近年来，有关特斯拉计划在中国建立数据处理中心以训练其 FSD 系统的报道也频频出现。随着中国政府监管层面的障碍逐步解除，特斯拉 FSD 系统在中国上市的日期似乎即将到来。

虽然特斯拉 FSD 还未在中国市场推送，但该套件早在 Model 3 在中国发售时，就已随车销售，售价 6.4 万元，此前其购买页面描述已由“稍后推出”改为“即将推出”。

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