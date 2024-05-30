2024 款丰田威兰达上市：提供 2.0L、2.5L 混动双版本，售 17.38 万元起

IT之家 5 月 30 日消息，2024 款丰田威兰达日前在国内上市，提供 2.0L 自然吸气发动机、2.5L 油电混合动力系统，共 11 款车型，官方指导价区间为 17.38 万-26.48 万元。

▲ 2023 款丰田威兰达，下同

作为一款年度改款车型，2024 款丰田威兰达主要在配置方面进行了调整。2.0L 版本中，入门车型新增前后驻车雷达、TSS 丰田智行安全系统（全速自适应巡航、车道保持辅助 / 偏离预警、主动刹车等）。次低配 2.0L 都市版指导价下调 2000 元，在领先版基础上升级配备 12.3 英寸全液晶仪表盘。

IT之家注意到，新车根据不同版本还提供胎压监测、倒车影像、语音识别控制等多项实用配置。高配车型提供 4G 网络、HUD 抬头显示、前排手机无线充电、前排座椅通风 / 加热、车载空气净化器等功能配置。

2024 款丰田威兰达车身尺寸为 4665×1855×1690mm，轴距为 2690mm。其中，2.0L 版发动机最大功率 126 千瓦，最大扭矩 206 牛・米，匹配 CVT 无级变速箱；2.5 L 油电混合动力系统综合最大功率 160 千瓦，匹配 E-CVT 无级变速箱。

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