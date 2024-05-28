丰田展示适用于多种燃料的紧凑型发动机，坚持多元化动力总成战略

IT之家 5 月 28 日消息，据路透社报道，全球最大汽车制造商丰田周二展示了下一代发动机，该发动机可以应用于混合动力汽车、生物燃料汽车等多种车型，以应对更加严苛的排放标准，同时坚持其多元化动力总成战略，不仅仅局限于电动汽车。

在与合作伙伴斯巴鲁和马自达的联合媒体活动上，丰田展示了正在研发的 1.5 升和 2.0 升发动机，与当前的发动机相比，其体积和高度都显著减小。三家公司在联合声明中表示：“通过这些发动机，我们将致力于优化其与电机、电池和其他电驱动装置的集成。” 丰田持有斯巴鲁大约五分之一的股份，以及马自达约 5% 的股份。

他们表示，这项努力将通过使发动机兼容电子燃料和生物燃料等替代燃料来源，帮助减少内燃机的碳排放。更紧凑的发动机还可以降低车头的高度，从而改善车辆设计。

丰田表示，其新型 1.5 升发动机将比现有的 1.5 升发动机（常用于 Yaris 等紧凑型汽车）体积和重量减少 10%。新款 2.0 升涡轮增压发动机也将带来类似的提升，相比现有的用于大型三排座 SUV 的 2.4 升涡轮增压发动机也将有明显改善。

丰田首席技术官 Hiroki Nakajima 并未透露配备新发动机的车型上市时间。

汽车制造商面临着更加严苛的排放标准，例如欧盟正在制定“欧 7”标准，该标准将于 2030 年起适用于汽车和货车，并计划在 2035 年禁止销售新的燃油汽车。

近年来，尽管电动汽车越来越受欢迎，但丰田一直在坚持“多路径”碳中和战略，提供一系列动力总成的车型。IT之家注意到，今年 1-3 月，丰田售出了约 240 万辆汽车，其中近五分之二为混合动力汽车。插电式混合动力车、燃料电池车和纯电动汽车的销量总占比仅为 2.9%。丰田董事长丰田章男在 1 月份表示，他预计电动汽车在全球汽车市场的份额最多将达到 30%，其余部分将由混合动力、氢燃料电池和燃油汽车瓜分。

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