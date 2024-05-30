安卓 15 将大幅改善助听器支持，兼容蓝牙 LE 音频标准化协议

IT 之家 5 月 30 日消息，谷歌宣布安卓 15 更新将改善该平台对助听器的支持，最新版本系统将与支持蓝牙 LE 音频的助听器配合使用。

自 2019 年安卓 10 发布以来，谷歌就开始在系统中支持助听器。该设备可以放大环境声音，帮助用户听得更清楚。此外，许多声音都来自手机，因此现在多数助听器都支持蓝牙连接，用于听音乐、看视频等。

不过，由于助听器需要全天在线，而普通蓝牙连接存在耗电量过高问题，因此苹果和谷歌等公司都自行创建了基于蓝牙 LE 的专有助听器协议。

苹果拥有 Made for iPhone（MFi）助听器协议，于 2013 年引入 iOS；谷歌拥有助听器音频流（ASHA）协议，于 2019 年随着安卓 10 的发布而引入系统。不过，虽然现在市场上有多种助听器与 MFi 和 ASHA 兼容，但碎片化问题仍然存在。

为此，谷歌将在安卓 15 中支持蓝牙低功耗 LE 传输音频的标准化方法，提升助听器的兼容性。

IT 之家注意到，此次更新还将提供更好的助听器管理功能，例如快速设置选项、更改预设的能力以及查看助听器电量的能力。

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