吉利银河 E5 官宣首发 Flyme Auto 智能座舱、Flyme Sound 无界之声

IT之家 5 月 30 日消息，吉利旗下银河 E5 车型今日官宣首发搭载 Flyme Auto 智能座舱、Flyme Sound 无界之声，5 月 31 日将在成都举行「大家见面会」。

据官方介绍，吉利银河 E5 将搭载国产 7nm 车机芯片“龙鹰一号”，Flyme Link 手机车机无缝流转、高度自定义。该车配备 16 扬声器无界之声，支持 1000W 独立功放、WANOS 全景声；棉花糖系列座椅设计，通风、加热、按摩主副驾同享，主驾配备头枕音响，副驾配备座椅腿托。

根据此前官方预热，这款新车长宽高分别为 4615x1901x1670 毫米，轴距 2750 毫米，晨雾灰、流光银、晚樱粉、霞光红、曙光白 5 款车漆。

动力方面，这款新车最低 11.9kwh 百公里电耗，官方称“按照家用充电桩每度电 0.5 元换算，每公里花费低至 6 分钱”。该车采用吉利银河 11 合 1 智能电驱技术、GEA 架构（CTB 电池车身一体化技术），CLTC 工况下电驱综合效率 90.04%，续航里程 440/530km。

在成都见面会之前，吉利银河 Flyme Auto 及自研音响技术将于 5 月 30 日举行发布会，对此IT之家也会持续关注，感兴趣的朋友可以关注一下。

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