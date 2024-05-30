挑战微软“老二”位置，消息称谷歌要大手笔收购 HubSpot 公司搅动云市场

IT之家 5 月 30 日消息，多家消息源指出谷歌计划收购 HubSpot 公司，从而在企业云应用市场方面增强和微软竞争的能力。

路透社 4 月 24 日报道，谷歌计划收购 HubSpot 公司，谷歌母公司 Alphabet 与摩根士丹利（Morgan Stanley）的投资银行家会面，商讨合适的收购方案以及监管机构是否会批准该交易。

彭博社 5 月 9 日报道，谷歌与 HubSpot 之间的谈判正在进行中，但交易尚未最终敲定，此外还可能会出现另一个潜在买家。

CNBC 的大卫・法布尔（David Faber）昨日也暗示了收购的可能性：“关于 HubSpot 正在与谷歌进行谈判的报道不绝于耳。我的理解是，Alphabet 收购 HubSpot 的全股票交易绝对属实。”

HubSpot 公司目前市值约为 300 亿美元（IT之家备注：当前约 2178 亿元人民币），如果交易成功，将是今年乃至 Alphabet 历史上最大的一笔交易。

有别于 Salesforce 和甲骨文等专门面向大型客户的公司，HubSpot 主要为中小型企业开发营销软件，因此是谷歌的理想投资对象。

根据 Statista 的数据，2024 年第一季度，该领域最大的 AWS 将占据 31% 的市场份额，其次是微软 Azure 的 25% 和谷歌云的 11%。

收购完成后，谷歌母公司 Alphabet 将进军中小型客户群，并为其提供重要数据，帮助简化人工智能在原生搜索引擎中的整合。

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