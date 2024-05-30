被裁又召回，特斯拉员工发言「为使命回归」，网友：马斯克不配

看看，这才是顶级职场发言。

话说前一阵子马斯克不是疯狂裁员，结果裁到“大动脉”，又把人家召回么… 经历大起大落的员工，要说没有点牢骚和抱怨，那是强人所难。但人家的发言，格局和态度一下就拔高了：

因为使命在身。

满分发言怎么诞生的

人裁了，但业务还得做下去，甚至还要接着扩张。

比如特斯拉用户体验支柱之一的超充，前几天刚刚官宣今年再投 5 亿美金。老马和官方账号还刷屏转载超充站新进展，给大家疯狂投喂定心丸，生怕别人说特斯拉超充不行了。

为啥呀？因为超充团队是这次特斯拉大裁员中最惨的，500 多人全军覆没。直接原因是部门主管蒂努奇反对马斯克疯狂的裁员方式，结果成了老马立威的典型案例，整个团队全部 fire 掉。

后面超充站运营当然出了很多问题，用户抱怨不断。于是超充团队成了特斯拉最早召回的对象。

比如 George Bahadue，之前是超充站场地选址和土地收购负责人，刚刚在领英上发文说自己“被邀请重回特斯拉担任相同的职务”，并且同意了。

这里 George 的用词是“was asked to return”，是一种很灵活的表达，可以是“被要求”，也可以是“被邀请”。联系前后事件进展，肯定是“被邀请”更贴切。

前两天我们说老马“请回”超充团队，一语中的。

另外根据目前主动公布或被爆料的情况，特斯拉重新召回的，基本都是像 George Bahadue 这样的中层具体业务负责人。

好嘛，当时裁员的时候没任何缓冲和商量，现在发现活没法干，又急吼吼的要人家回去。

“召之即来挥之即去”，被这样对待可能大部分人都不乐意。已经有很多被裁员工表达不满，有针对公司的，也有针对马斯克个人的。

而现在那些愿意接受再雇佣回到特斯拉的人，可能也会被别人嘲讽贬损。

但 George Bahadue 的发言可谓是教科书级别的：

我接受了这个邀请。因为之前无畏领导者的这句话指引着我： “你之所以在特斯拉工作，是因为你希望对人类未来产生一点影响，即通过加快向可持续能源的过渡，为我们的子孙后代留下一个更加美好的世界。这个使命太重要了，不容许有任何分心。 我的心与这个使命同在。

他所说的“无畏领导者”，就是向马斯克裁员提出抗议的超充团队主管丽贝卡-蒂努奇。

翻译一下，重新回到特斯拉，无关利益，无关情绪，甚至与马斯克也没太大关系，驱动因素只有一个，那就是推动人类能源转型这个宏大的使命。

格局、格调都没有瑕疵，很完美。

看了他的解释，有网友认为马斯克不配，已经忘了他自己反复强调的使命：

当然也有人认为他引用老上司的话给自己重回特斯拉辩护很“没品”，因为就是“那个男人”把支持他的老领导一脚踢开的：

但更多的是称赞他不忘本心，重回特斯拉也是十分有勇气的行为，希望公司能重新发现他的价值：

或者来点更实际的，涨点薪：

真情实感还是场面话？

这个问题很难给出二选一的判断。

因为人类、人性是很复杂的，很少有人只被使命、责任驱动而不从计较个人得失与利益。反过来也一样，这个世界上只被情绪、得失左右，完全不向往未来，不被伟大感召的，也是极少数。大部分人都是二者的综合，不同人生阶段不同境遇，会做出不同的抉择。

好吧我承认，这个世界上第二种类型的人的确稍多一点。

但他们的行事方式注定与开拓、探索型的伟大事业无缘，推动人类前进的也从来不是这类人。

这就是为何特斯拉诞生并发展壮大，开创一个赛道创造新的增长点和价值，并且尝试解开人类有史以来无解的终极困局：

用可再生能源解决供给问题；用 AI 解决生产资料问题。

之前是马斯克一个人的意志推动这个使命，但现在出现了变化。

有一个不恰当但很形象的比喻。动物世界都看过吧，非洲角马只有迁徙到新的草场，族群才能持续兴旺繁衍，但跋涉途中必须躺过危险重重充满未知的水域。

这其实和人类面临的能源、生存空间问题如出一辙。

往往是第一个敢于下水“朝前走”的个体出现，群体才会逐渐跟随，最终形成趋势。

这个过程中使命从未改变，只不过从领军者的个人意志，演变成了一群先驱者共同的目标。

特斯拉正在经历这样的转变，马斯克对人类可持续未来的执着追求，慢慢影响、根植在特斯拉团队认知中，工作除了劳动报酬这样“本能”的逻辑之外，对终极使命的追求占比越来越大。

群体形成不可逆转之势后，领导者个人的风格，喜好，反倒不是最关键影响因素了。

全球所有探索智能汽车、能源转型的先驱者们，迟早也会如此。

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：有车有据

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