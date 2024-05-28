特斯拉中国促销新花样：6 月 30 日前提车有机会赢取美国工厂免费参观之旅

IT之家 5 月 28 日消息，特斯拉中国近日宣布了一项福利活动，凡是在 5 月 25 日至 6 月 30 日期间完成新车交付的中国区客户，将有机会赢取美国弗里蒙特工厂的免费参观之旅。

往返美国超级工厂参观该奖品包含中奖客户本人从全国各地往返美国超级工厂参观的机票、1 日美国超级工厂参观及出行车辆出行保险等 (价值不高于 26000 元，需自行办理并成功取得签证)。此外，中奖者还将获赠 10,000 公里的超级充电额度。

值得一提的是，这并不是特斯拉中国近期推出的唯一一项针对中国区消费者的福利活动。在此之前，特斯拉中国还举办了一场同样是针对中国区消费者的活动，参与试驾者有机会赢取上海超级工厂的两日免费参观之旅，想要参加该活动的消费者只需要在活动截止日期（同样是 6 月 30 日）前到特斯拉中国门店试驾一辆特斯拉汽车即可。

特斯拉中国区在 2023 年为特斯拉的整体营收贡献了 22.5%，然而特斯拉在中国市场也面临着来自中国本土汽车制造商的激烈竞争。IT之家注意到，为了刺激中国区销量，特斯拉中国近期推出了多项鼓励消费者购车的举措。例如，在今年 4 月份，特斯拉中国针对其库存的 Model 3 和 Model Y 车型推出了零首付购车计划，随后又在 5 月份推出了另外一项免息免首付的促销活动，该活动同样截止于 6 月 30 日。

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