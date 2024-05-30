充电功率与宣传功率不符、不达预期？理想汽车回应：充电速度受电池温度等因素影响

IT之家 5 月 30 日消息，日前，理想汽车发布“理想超充站答网友热门问题（第一期）”，针对网友关心的“理想 5C 桩和 2C 桩有什么区别？”“充电功率与宣传功率不符，不达预期，是什么原因？”等问题进行了回应。

IT之家整理如下：

Q1 理想 5C 超充站和理想城市超充站有什么区别？

理想超充站包括理想 5C 超充站和理想城市超充站。目前，理想 5C 超充站包含 5C 桩和 2C 桩，布局在高速服务区及出入口和城区内；理想城市超充站为 2C 桩，仅布局在城区内。

不管是理想 5C 超充站还是理想城市超充站，我们均开放给所有新能源汽车用户使用，欢迎大家随时前往理想超充站为爱车补能。

Q2 理想 5C 桩和 2C 桩有什么区别？

理想 2C 桩开放给理想全系车型及其他品牌新能源车型使用，桩体颜色为银色，最大输出功率为 250kW；

理想 5C 桩设计之初，即为了支持高压纯电车型使用，桩体颜色为金色，最大输出功率为 520kW，目前仅限理想 MEGA 可以使用，后续我们将逐步开放给通过理想汽车安全认证的其他高压纯电车型使用，敬请期待。

Q3 如果超充站在停车场，车主充电免停车费吗？

所有理想车主通过在理想汽车 App-充电地图充电，在部分场站可享限时免费停车的权益，您可点击场站名称进入信息详情页，查看停车费减免规则及收费信息。

充电前，您需要在理想汽车 App-【我的】-【设置】-【充电设置】-【充电停车费减免】输入车牌号后开通充电免费停车服务，部分合作充电场站，通过车牌信息，实现停车费用的减免（车辆需安装正式牌照，临牌、无牌车辆无法识别）。

除自动识别车牌号减免的方式外，部分场站需人工核验充电订单后方可减免停车费，请充电前查看场站详情页以确认具体规则。我们会优选给车主提供免费停车权益的停车场，并在后续逐步打通停车场的收费系统。

Q4 服务区油车占位太严重，能不能加地锁提升一下车主体验？

根据各地服务区管理政策，大部分高速服务区是不允许安装地锁的，在城市里，除部分场地不具备安装地锁条件，其余理想超充站的充电车位均会安装地锁。近期我们将逐步采取语音提醒、警示标语、人员疏导、超时占位费等措施缓解占位情况发生，对于个别恶性占位事件，我们也将采取法律手段来维护充电站充电秩序，保障车主能够获得良好的充电体验。

Q5 充电功率与宣传功率不符，不达预期，是什么原因？

近期，我们收到了一些车主关于超充站“充电速度为什么没有预期快？”“为什么充电速度时快时慢？”等充电疑惑，其实在日常充电过程中，充电速度会受种种因素的影响，包括电池温度、车辆剩余电量、场站忙闲状态。

电池在适宜的温度下充电，能更高效、更安全地存储能量。理想 MEGA 用户可以使用车机地图，将理想超充站设置为目的地或途径点，【在途温控】功能默认开启将提前调节电池温度，以便提升充电效率；

为保护电池和充电过程的安全，当电池电量充到 80% 左右，充电速度就会慢下来。电池电量越充足，充电速度越慢；

当充电站繁忙时，由于供电能力分配和电网负载的限制，会导致充电速度下降。用户可以选择场站相对空闲的时候前往。

Q6 如何找到理想超充站？

如想快速找到理想超充站，您可通过以下三种路径进行查询：

理想汽车 App：【服务】-【充电服务】-【理想超充】。

理想车机地图：【充电站】-【品牌】-【理想超充】。

高德地图 / 百度地图：搜索“理想超充”或者具体充电站名称。

Q7 理想超充站什么时候才会在我的城市建设？

我们正在加速部署中，到今年年底，将有超过 2000 座理想超充站投入使用，其中包括：50 + 座城市核心城区任意位置 3km 半径覆盖充电站；18 + 条国家级高速公路的贯通；10 + 条热门旅游路线的贯通

确保您在日常和家人去商场购物、近郊公园露营，假期长途出游时都能享受便捷的补能体验。

Q8 如何与你们进行联系，成为理想城市超充站合作伙伴？

感谢您对理想汽车的支持，在理想城市充电网络的布局规划中，我们会优先考虑在城市核心商圈布局建设，如您在一二三线城市有 24 小时对外营业的地上停车场资源，您可扫描下方二维码，填写相关合作信息，期待与您合作。

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