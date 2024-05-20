理想汽车一季度营收 256 亿元：同比增长 36.4%，环比下降 38.6%

IT之家 5 月 20 日消息，理想汽车今日公布截至 3 月 31 日的 2024 年第一季度财报。数据显示，该季度营收 256 亿元，市场预期 255.8 亿元，上年同期营收 187.9 亿元，同比增长 36.4%，环比下滑 38.6%。

理想汽车该季度净利润 5.911 亿元，同比下滑 36.7%，环比下滑 89.7%。不按美国通用会计准则，净利润为 13 亿元，同比下滑 9.7%，环比下滑 72.2%。

理想汽车预计，第二季度营收 299 亿元人民币至 314 亿元人民币；交付量 105000 至 110000 辆，市场预估 130692 辆。

IT之家汇总详细情况：

2024 年第一季度的车辆销售收入为人民币 243 亿元（34 亿美元），较 2023 年第一季度的人民币 183 亿元增加 32.3%，较 2023 年第四季度的人民币 404 亿元减少 39.9%。

车辆销售收入较 2023 年第一季度增加，主要由于车辆交付量增加，但部分被两个季度不同产品组合及定价策略变化导致的平均售价降低所抵销。

车辆销售收入较 2023 年第四季度减少，主要受到与中国春节假期相关的季节性因素的影响及三月份销售订单不及预期导致的车辆交付量减少。