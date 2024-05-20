理想纯电 SUV 推迟至明年上半年发布，L 系列后续没有降价的打算

IT之家 5 月 20 日消息，理想汽车 CEO 李想在一季度财报电话会上表示，理想汽车今年将不会发布纯电 SUV 产品，推迟至明年上半年发布。

关于纯电策略，李想还表示，现阶段销售中高端纯电，自营超充桩是必要条件。自营超充桩要达到特斯拉相近的数量，才是产品推向市场的合适时机。此外，理想需要升级和增加更多的门店展位来支撑更多的车型销售。

李想表示，理想 L6 已经被广泛认可；在全新价格策略之下，理想 L9、L8 和 L7 也表现出了持续向好的表现。“总体来说，我们对于接下来的月度销量表现会非常乐观。在价格策略调整之后，L7、L8 和 L9 的订单量在持续增长，公司后续没有降价的打算。”

IT之家此前报道，理想汽车今日公布截至 3 月 31 日的 2024 年第一季度财报。数据显示，该季度营收 256 亿元，市场预期 255.8 亿元，上年同期营收 187.9 亿元，同比增长 36.4%，环比下滑 38.6%。理想汽车该季度净利润 5.911 亿元，同比下滑 36.7%，环比下滑 89.7%。不按美国通用会计准则，净利润为 13 亿元，同比下滑 9.7%，环比下滑 72.2%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。