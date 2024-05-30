首批比亚迪秦 L 交付，王传福亲自为车主交车

IT之家 5 月 30 日消息，IT之家从比亚迪官方获悉，比亚迪秦 L 首批车正式交付，比亚迪董事长王传福和王朝网总经理路天现身交付现场为车主交车。比亚迪秦 L 于 5 月 28 日正式上市，售价区间为 9.98-13.98 万元，搭载比亚迪第五代 DM 技术，综合续航达 2100km，NEDC 工况下百公里亏电油耗 2.9L。

IT之家注意到，秦 L DM-i 外观依旧采用了“龙脸”设计理念，两侧大灯组造型采用狭长的设计，前包围则采用了大尺寸的开口设计，两侧还配有弧形的通风口，整体造型更加犀利。车身尺寸方面，新车的长、宽、高分别为 4830mm*1900mm*1495mm，轴距达到 2790mm。

内饰设计方面，秦 L DM-i 从中国山水画中汲取灵感，打造出“山水画境座舱”。新车共有冰珀青、建窑紫、润玉白、茶晶灰四种外观颜色，其设计灵感均来自历史上的著名瓷器，尤其是冰珀青、建窑紫两款车色。

智能化方面，秦 L DM-i 搭载 DiLink 智能座舱，集 15.6 英寸自适应旋转悬浮 Pad、车载 ETC、手机 NFC 车钥匙、全场景智能语音等配置；100% 兼容手机生态，全系标配手机 NFC 车钥匙，兼容各种主流手机品牌。

主动安全方面，秦 L DM-i 配备 DiPilot 智能驾驶辅助系统，包括 ACC 自适应巡航、ICC 智能领航、LDW 车道偏离预警、LDP 车道偏离抑制等功能，配合 4 探头后倒车雷达、3D 全景透明影像。被动安全方面，秦 L DM-i 除了配备 6 个的常规安全气囊外，还增加了前排远端侧安全气囊。

动力方面，新车搭载比亚迪第五代 DM 技术，由 1.5L 发动机及电动机组成，发动机最大功率 74 千瓦，最大扭矩 126 牛・米，电机则提供 120kW 和 160kW 两种供选择。电池方面，新车搭载了 10.08kWh 和 15.87kWh 两种容量的磷酸铁锂电池，CLTC 工况纯电续航里程分别为 80km 和 120km，新车最大组合续航里程可达 2100km，NEDC 工况下百公里亏电油耗仅为 2.9L。

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