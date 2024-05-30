“转向失灵”风波未平，美国 NHTSA 要求特斯拉提供相关记录

IT之家 5 月 30 日消息，美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周三表示，正在对特斯拉 Model 3 和 Model Y 车型因动力转向失灵问题展开调查，并要求特斯拉提供相关记录。

该机构在 2 月份将此前的初步评估升级为正式调查，并于周二致函特斯拉，要求其在 7 月 24 日之前提供有关转向部件的记录，信函内容也已发布在 NHTSA 官网上。

NHTSA 要求特斯拉提供的问题记录范围包括识别问题和制定潜在缺陷解决方案的流程。此外，该机构还想知道特斯拉是否对动力转向部件进行了任何改进，以及未来四个月内是否有进行改进的计划。

截至IT之家发稿，特斯拉尚未对此次调查置评。

此次调查涉及约 33.4 万辆 2023 年款的 Model 3 和 Model Y 车型，此前 NHTSA 收到了 115 起有关转向失控的投诉，投诉内容包括转向系统故障或相关故障，以及转向系统“卡住”“锁死”“无法转动”或需要更大的转向力度。其他投诉还涉及转向系统“卡顿” 或 “异响”，以及与转向相关的错误信息或警告。

NHTSA 在 2023 年 7 月针对 28 万辆特斯拉 Model 3 和 Model Y 车型的转向失控报告展开初步评估，并在今年 2 月份表示共计收到 2388 起投诉。

据路透社去年 12 月的报道，根据特斯拉的文件和采访的客户和前雇员，自 2016 年以来，已有数万名特斯拉车主经历了悬架或转向部件过早出现故障的问题。报道称，特斯拉的文件显示，这家汽车制造商试图将悬架和转向部件频繁出现故障的责任归咎于驾驶员，而他们早已知道这些部件存在缺陷。

一些特斯拉车主报告无法转动方向盘，另一些车主则表示需要更大的转向力度。NHTSA 表示，他们获悉至少有 50 辆特斯拉汽车因该问题被拖车送修。

NHTSA 的记录显示，自 2018 年以来，特斯拉在美国因转向和悬挂问题共计进行了 9 次召回。

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