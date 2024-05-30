“组织策划特斯拉上海车展事件”案宣判：封士明需公开致歉并赔偿 25 万元

IT之家 5 月 30 日消息，据澎湃新闻报道，特斯拉汽车（北京）有限公司与封士明的名誉权纠纷案今日在上海市青浦区人民法院开庭并宣判。针对封士明起诉特斯拉名誉权纠纷一案，法院驳回其全部诉求；特斯拉起诉封士明名誉权纠纷一案，法院判决封士明公开发表致歉声明并赔偿特斯拉 25 万元。

判决书显示，上海青浦法院认定封士明在 2021 年 4 月 19 日的“上海车展事件”中，确实存在扰乱公共场所秩序的违法行为，起到了组织、策划的作用。

IT之家附前情提要：

在 2021 上海车展现场，一位女车主现身特斯拉展台，站到车顶维权，其身着 T 恤写有“刹车失灵”文案，大喊特斯拉刹车失灵。三分钟后女车主被保安强行拉下，特斯拉展台也拉起了围挡。

特斯拉对此回应称，关于当日在车展现场发生的车主非理性行为，我们了解到当事人为此前 2 月发生的河南安阳超速违章事故车主。据了解，该车主通过非常规方式获取证件进入展馆，在展台周围进行直播，露出定制维权 T 恤，登上车顶大喊。特斯拉方面在注意到该行为后多次言语劝解，但车主并未停止非理性行为。在与展会主办方协商后，考虑到该行为严重影响公共秩序，主办方协调公安执法人员劝离车主。

同年 4 月 28 日，特斯拉发布《关于上海车展“维权”张女士的沟通进展及事件说明》。特斯拉表示，会继续积极主动联系张女士，希望可以当面沟通，取尽快由有资质的第三方权威机构开展检测。特斯拉表示，有网友提供信息表明封某某、韩某等人是此次车展“维权”事件的主要组织策划者，特斯拉保留依法维护自身合法权益的权利。

不过封士明否认了上述说法，称自己仅仅转赠给了张女士一张媒体日通行证，并称“给正常维权提供一些非必要协助≠组织策划上车顶”。随后，他提起了此案诉讼。

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