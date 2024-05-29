三部门：加强新能源汽车安全管理工作，严肃查处企业违规行为

IT之家 5 月 29 日消息，据工业和信息化部官方消息，2024 年 5 月 28 日，工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局、国家消防救援局消防监督司（以下统称三部门）联合召开加强新能源汽车安全管理工作视频会，分析研判新能源汽车安全形势，研究部署本年度新能源汽车安全管理工作，保障产业健康可持续发展。

会议指出，安全是产业发展的重要基础，必须高度重视、常抓不懈。要充分认识抓好新能源汽车安全管理工作的必要性、长期性和艰巨性，不遗余力、久久为功，坚决防范化解新能源汽车安全风险，巩固来之不易的良好发展局面。

会议要求，车辆生产企业和动力电池生产企业要严格落实产品安全质量主体责任，履行应尽的责任义务，在产品研发设计、生产制造、测试验证、使用维保等全链条做好风险防范，切实履行产品安全事故报告、缺陷产品召回等法定义务，不断提升新能源汽车产品质量安全水平。

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下一步，三部门将加强工作协同，推进信息共享，加大标准供给力度，严肃查处企业违规行为，营造良好的产业发展氛围。同时，进一步督促指导行业企业加大安全技术研发投入，强化车辆运行安全监测，组织开展安全隐患排查和缺陷调查，推动行业整体安全水平稳步提升。

公告称，各地工业和信息化、市场监管、消防救援部门，工业和信息化部装备工业发展中心、国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心，有关新能源汽车生产企业（IT之家注：未公布具体名单）、动力电池生产企业以及行业组织和检验检测机构等单位代表参加会议。

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