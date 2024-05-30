微信宣布治理“标题党”：将打击混淆官方、煽动蛊惑、对抗审核等行为

IT之家 5 月 30 日消息，微信公众平台运营中心今日傍晚发文称，近期，平台发现部分运营者发布的文章标题具有一定混淆性、煽动性或夸大性，容易导致用户对文章内容产生误判，影响其阅读体验。

微信方面表示，平台建议运营者在创作内容时使用更加准确、清晰、能体现文章内容主旨的标题，平台也将持续巡查，一旦发现违规内容将根据具体违规程度作出相应处理。

IT之家汇总具体违规类型如下：

混淆官方类

非官方通知或者政府公告，但标题语气措辞、格式内容都与官方通知高度相似；

以知名媒体 / 政府 / 机构为噱头，隐藏其关键信息、对用户造成误导，从而获取流量。

煽动蛊惑类

标题使用煽动语气无依据地夸大事件的严重程度、紧急程度和影响面；

强调事件来源特殊、看完即删，诱导用户点击；

带有危害人身安全、恐吓侮辱、惊悚极端的内容；

以两性相关社会事件为引，文章刻意突出“性相关”词汇或制造矛盾对立，设置悬念，诱导用户点击查看；

引用非权威来源的时政内容，刻意曲解、进而引导对立、激化矛盾。

生活 & 养生 & 常识夸大误导类

标题以绝对化、恐吓、以偏概全等方式去夸大某一类物质或行为的危害 / 好处，煽动用户要 / 不要去做某件事；

杜撰、编造发布违背生活常识的奇闻轶事。

公众人物负面误导类

名人明星负面信息相关标题的表述含糊不清造成误导；

蹭社会热点、标题封面均不交代清楚具体人物信息，和其他同名公众人物造成混淆。

对抗类

标题采用空格、生僻字、火星文、特殊符号 / 标点等绕开、规避、对抗内容审核规则的监管；或标题为单个数字 / 字母 / 符号的无意义内容；

标题内容、封面采用未读消息提示形式 / 虚假视频播放键图片等诱导用户点击查看。

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