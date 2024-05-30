2499 元起，vivo S19 系列手机发布：Pro 版全球首发索尼 IMX921

IT之家 5 月 30 日消息，今晚 vivo 发布了 vivo S19 系列手机，包含 vivo S19 标准版和 vivo S19 Pro 两款机型，售价 2499 元起。

外观方面，IT之家注意到 vivo S19 标准版采用直屏设计，视觉上棱角分明，握持时手感柔和；S19 Pro 采用曲屏设计，兼顾手感与轻薄。新机采用日出云阶镜组、珠宝级切割工艺。vivo S19 厚 7.19mm，重 193g，烟雨青（素瓷染釉工艺）、桃花扇（高精度光刻工艺）、松烟墨 3 款配色；vivo S19 Pro 厚 7.58mm，重 192g，烟雨青、千山翠（肤感 AG 玻璃）、剑影灰 3 款配色。

vivo S19 搭载 vivo 自研玲珑架构，定制高强低磁钢，强度达到 1133Mpa，拥有 S 系列迄今最薄的主板支架；堆叠设计，拥有 S 系列迄今最短主板。

vivo S19 标准版采用 6.78 英寸 2800×1260 OLED 直屏，手动最大亮度 600nit、全局激发亮度 1200nit、局部峰值亮度 4500nit，支持 120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、2000Hz 瞬时触控采样率、2160Hz 高频 PWM 调光，拥有 10bit 色深。

续航方面，vivo S19 标准版在拥有 7.19mm 轻薄机身的前提下，塞进了 6000mAh 超薄蓝海电池，支持 80W 快充，采用二代硅碳负极材料，行业首款电池能量密度超过 800Wh / L；获吉尼斯世界纪录称号，成功挑战最长时间的玩手游马拉松接力，实测 S19 一次充电畅玩王者荣耀 14 小时。据介绍，该电池还采用先进低温增强技术，无惧低温，-20°C 极寒环境中，3.4V 关机电压的普通电池只剩常温一半电量，而 S19 6000mAh 超薄蓝海电池还能有常温 80% 电量。

影像方面，vivo S19 标准版前置 5000 万防畸变追焦自拍，首发搭载 vivo 自研 AI 脸型矫正技术。后置 5000 万超防抖大底主摄，独家定制 OIS 超级光学防抖，支持 CIPA 4.0 相机级防抖，同时还辅以 8MP 超广角摄像头，拥有前后柔光灯，支持全新 AI 3D 影棚光，智能立体补光，光影更立体自然。

vivo S19 标准版搭载骁龙 7 Gen 3 平台，支持内存融合 + 16G、存储压缩至高节省 50G，支持红外遥控，预装 OriginOS 4。

vivo S19 Pro 采用全新升级磐石抗摔结构，搭配粘合力更高的缓震材料，官方称硬跌也能“软着陆”；边框四角双重加高，易损部位更抗摔。该机还搭载“金刚盾双抗玻璃”，号称硬核抗刮难留痕，抗摔性能提升至上代玻璃的 150%，该机还支持 IP68 & IP69 防尘防水、湿手触控功能。

vivo S19 Pro 搭载全新寰宇通信系统，全新设计 360° 全向天线，官方称在只有一格信号的环境，电话接通率超过 99%。

vivo S19 Pro 搭载蓝晶 × 天玑 9200+，还有 vivo 蓝晶芯片技术栈的加持，安兔兔跑分接近 180 万分；支持王者荣耀 120Hz 极致画质和芯片级光线追踪技术；拥有高达 50000mm² 整机散热面积、立体声双扬声器、红外遥控、NFC 等。内置 5500mAh 电池，支持 80W 快充。

影像方面，vivo S19 Pro 拥有五个焦段人像，分别是 1x（24mm）风光人像、1.5x（35mm）叙事人像、2x（50mm）经典人像、3.5x（85mm）肖像写真、4x（100mm）特写人像。

vivo S19 Pro 搭载索尼 5000 万超防抖仿生主摄，全球首发索尼 IMX921，独家定制 OIS 超级光学防抖，全新一代 VCS 人眼仿生技术，暗光画质纯净度提升 25%；索尼 5000 万超防抖长焦人像镜头，长焦 OIS 光学防抖，至高 50 倍望远。同时辅以 800 万像素超广角摄像头。该机还搭载行业首创“影棚级变焦柔光环”，应用液晶电控调光技术，实现“智能光焦同变”，远近明暗皆宜。还支持蓝心 AI 语音修图，全新升级“光韵多巴胺胶片相框”。

其它方面，配备立体声双扬声器，vivo S19 Pro 支持蓝牙 5.3、Wi-Fi 7、NFC、红外遥控，支持 IP68 & IP69 防尘防水，搭载基于 Android 14 的 OriginOS 4 系统，支持 AI 蓝心大模型。

vivo S19 售价 2499 元起，vivo S19 Pro 售价 3299 元起，5 月 30 日 开启预售，6 月 07 日 正式开售，限量赠送价值 299 元的 vivo TWS A2 真无线耳机。

vivo S19：

8+256GB 售价 2499 元；

12+256GB 售价 2699 元；

12+512GB 售价 2999 元；

16+512GB 售价 3299 元。

vivo S19 Pro：

8+256GB 售价 3299 元；

12+256GB 售价 3499 元；

12+512GB 售价 3799 元；

16+512GB 售价 3999 元。

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