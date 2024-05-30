比亚迪高级副总裁谈“2.9L 油耗”：NEDC 工况更接近国内实际情况

IT之家 5 月 30 日消息，据每经网报道，两天前刚刚上市的比亚迪秦 L、海豹 06 DM-i 宣称百公里 NEDC 亏电油耗 2.9L、综合续航里程 2100km，便有网友质疑比亚迪油耗数据未采用 WLTC 测试标准。

比亚迪集团高级副总裁、DM 技术总设计师杨冬生回应称，“NEDC（即欧洲续航测试标准）去评价油耗相对更科学，它是和老百姓更接近的一个工况。”

具体来看，NEDC 工况的平均车速为 33km/h，工信部要求工况升级到 WLTC 的时候，平均车速是在 47km/h。杨冬生表示，在主要一线城市，平均车速是在 25km/h，甚至 23km/h，二线城市也在 30km/h以上。在国内，正常的行驶工况车速是在 30km 以下的。“在评判一款车的性能时，油耗固然重要，但驾驶体验和整车配置同样不容忽视。”

NEDC 即为欧洲续航测试工况标准，其中市区工况由四个 ECE 循环单元组成，在测试过程中最高车速 50km/h，平均车速 19km/h，每个循环时间为 195s，共行驶 4.052km。

吉利汽车方面在采访中表示，“对于网友举报比亚迪（2.9L 油耗）一事，我们不作任何评价。但对吉利来说，肯定是要坚持做对的事情和真实的事情。”

据悉，一位名为“赖工车评”的博主昨日在微博上宣称“实名举报”比亚迪秦 L、海豹 06 两款车型，认为比亚迪涉嫌“虚假夸大宣传”。（截至今日，原微博已删除）

据IT之家此前报道，比亚迪第五代 DM 混动宣称实现三个“全球之最”，其中之一是全球最高的发动机热效率 46.06%。然而吉利方面晒出一张中汽中心认证证书：“2023 年吉利雷神发动机已获中汽中心权威认证，最高热效率 46.1%！全球最高事实说了算！”不过，吉利的这个发动机还未量产，计划 2025 年量产。吉利去年 2 月份量产下线的新一代雷神电混发动机 BHE15 Plus 量产下线，热效率为 44.26%。

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