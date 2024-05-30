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苹果 iOS 18 AI 功能更多细节曝光：Siri 更智能、可解答数学题

2024/5/30 20:38:26 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 5 月 30 日消息，苹果计划在即将发布的 iOS 18 中引入多项由人工智能驱动的功能，其中包括消息智能回复和照片生成式修图工具。

IT之家注意到，来自 AppleInsider 的最新报道透露了 iOS 18 一些备受期待的 AI 功能细节，其中 Siri 将迎来的重大升级包括：

  • 提升响应能力：全新智能回复框架将显著提升 Siri 的响应生成能力，该框架能考虑到联系人、公司、日程活动、地点、日期等信息，让回复更加准确和贴切。

  • 更自然的语音：经过改进的文本转语音功能将使 Siri 的声音听起来更自然。

  • 跨设备媒体控制：用户可以通过一个设备上的 Siri 控制另一个设备的媒体播放，例如通过 Apple Watch 控制 Apple TV。不过据悉这项功能将在 2024 年晚些时候推出。

  • 信息摘要：用户可以通过 Siri 快速获取近期通知的概览。

除了 Siri 的升级，iOS 18 还将为自带 App 引入一系列由 AI 驱动的功能：

  • 信息 / 邮件智能回复：系统将自动生成文本建议，帮助用户快速回复信息和邮件。

  • 笔记 App 的转录和摘要功能：全新的人工智能工具允许用户在笔记 App 中编辑音频、进行语音转录以及文本摘要。

  • 数学笔记：新增对数学符号的支持，并可与计算器 App 联动。数学笔记能够识别数学方程式并提供解答并生成图表。

  • 键盘数学预测：输入时，系统能够识别复杂的数学表达式并提供自动补全建议，类似于输入法中的词语联想功能。

  • 照片“清理”功能：利用生成式 AI 技术从照片中移除不需要的物体。这项功能将取代当前的“修饰”工具。

  • 生成式创作空间：这是一个利用生成式 AI 创建和编辑图像的应用，目前仅供苹果内部测试，但暗示了未来可能允许用户生成图像并通过 iMessage 分享。这或许与之前传闻的用户生成表情符号功能相关。

苹果将在 6 月 11 日的 WWDC 大会主题演讲中展示这些新的人工智能功能。

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关键词：iOS 18AI

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